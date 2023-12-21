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Лунин остался в запасе Реала на матч с Алавесом

Тренер мадридцев отдал предпочтение испанскому конкуренту украинца Кепе.
Сегодня, 20:55
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В четверг, 21 декабря, мадридский Реал в гостевом матче 18-го тура испанской Ла Лиги встретится с Алавесом.

Перед игрой главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился со стартовым составом, оставив на скамейке запасных украинского голкипера Андрея Лунина.

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Ворота мадридцев в этом поединке, как и заявлял ранее итальянский специалист, будет защищать испанец Кепа Аррисабалага.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах девять матчей, в которых пропустил шесть голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Кепа в текущей кампании принял участие в 14 поединках, пропустил 12 голов и шесть матчей отыграл "на ноль".

Матч Ла Лиги Алавес - Реал начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин может оказаться в одной команде со своим партнером по сборной.

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