Лунин может оказаться в одной команде со своим партнером по сборной

Реал и Челси могут обменяться голкиперами.

Андрей Лунин совсем скоро может оказаться одноклубником Михаила Мудрика, пишет Planetarealmadrid.

По информации источника, украинский голкипер привлек внимание Челси, которые, как известно, находятся в поиске вратаря.

Кроме того, Кепа Арисабалага, принадлежит "синим" и находится в аренде в Мадриде. Лондонцы могут предложить обменять украинца на испанца.

Таким образом Кепа останется в Реала на постоянной основе, а Лунин присоединится к Мудрику в Лондоне.

Ранее также сообщалось, что Лунин заинтересовал чемпиона Италии.

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