Лунин может оказаться в одной команде со своим партнером по сборной
Реал и Челси могут обменяться голкиперами.
Андрей Лунин совсем скоро может оказаться одноклубником Михаила Мудрика, пишет Planetarealmadrid.
По информации источника, украинский голкипер привлек внимание Челси, которые, как известно, находятся в поиске вратаря.
Кроме того, Кепа Арисабалага, принадлежит "синим" и находится в аренде в Мадриде. Лондонцы могут предложить обменять украинца на испанца.
Таким образом Кепа останется в Реала на постоянной основе, а Лунин присоединится к Мудрику в Лондоне.
Ранее также сообщалось, что Лунин заинтересовал чемпиона Италии.
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