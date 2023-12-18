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Чемпион Италии может сделать предложение по Лунину

Наполи готов заменить Мерета украинцем.
Сегодня, 21:28
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Наполи рассматривает возможность подписания Андрея Лунина, пишет Todofichajes.

По информации издания, действующий чемпион Италии ищет нового основного вратаря.

Контракт Мерета истекает через полгода, и руководство не стремится продолжать соглашение с итальянцем. Наоборот, на его место ищут другую опцию.

Наполи уже связывался с Реалом в прошлом году по поводу Лунина, но тогда переговоры далеко не зашли. Теперь же, если украинец решит сменить клуб, Наполи может действовать уверенней.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала может возобновить международную карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Андрей Лунин

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