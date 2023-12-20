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Лунин или Кепа: Анчелотти назвал вратаря, который сыграет с Алавесом

Итальянец сделал важное заявление о будущем.
Сегодня, 12:10
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В четверг, 21 декабря, мадридский Реал на выезде сыграет с Алавесом в рамках чемпионата Испании.

В преддверии поединка главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой высказался о матче. По словам тренера, Кепа займет место в воротах, а Лунин будет на скамейке запасных.

"У меня нет идеи ротации вратарей. Они оба хорошо справляются. Лунин значительно прогрессировал и продемонстрировал много уверенности, а Кепа сохранил свой уровень.

Когда Кепа вернулся после травмы, мне хотелось вознаградить их обоих. Кепа будет играть против Алавеса, а во второй половине сезона я выберу одного из них", - приводит слова Анчелотти Marca.

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Матч Алавес - Реал начнется в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что чемпион Италииможет сделать предложение по Лунину.

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