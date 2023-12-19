"Очень важный игрок": Ребров оценил текущею форму Лунина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу Андрея Лунина в Реале.

По словам наставника, он рассчитывает на вратаря.

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"Мы следим за вратарями. Для голкиперов очень важна игровая практика. Когда мы не вызывали Андрея в сборную, он вообще не имел игровой практики.

А сейчас мы видим, что он играет очень уверенно и помогает Реалу. С такой игрой он очень важный игрок и для нашей команды»", - сказал Ребров в интервью VBET Украина.

В текущем сезоне Лунин провел девять матчей за Реал, в которых пропустил шесть голов и четыре раза отыграл на ноль.

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