Ребров рассказал, кого он поддерживает на выборах президента УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ.
По словам специалиста, Шевченко улучшит украинский футбол.
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"Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.
Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны, я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь", - сказал Ребров в интервью VBET Украина.
Ранее Ребров оценил шансы Шахтера в противостоянии с Марселем.
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