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Ребров рассказал, кого он поддерживает на выборах президента УАФ

Наставник национальной команді готов оказать помощь Шевченко.
Сегодня, 14:43
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ.

По словам специалиста, Шевченко улучшит украинский футбол.

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"Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны, я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь", - сказал Ребров в интервью VBET Украина.

Ранее Ребров оценил шансы Шахтера в противостоянии с Марселем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Шевченко Сергей Ребров

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