Ребров оценил шансы Шахтера в противостоянии с Марселем

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о том, что Шахтер сыграет с Марселем в Лиге Европы.

По словам тренера, у донецкой команды хорошие шансы пройти французский гранд.

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"Кто-то ожидал, кто-то нет, но я считаю, что Шахтер своей игрой заслужил этот выход. Особенно две игры против Барселоны, во второй из которых они победили и показали очень высокий уровень игры. Они заслужили этот выход.

Если Шахтер подойдет в хорошей форме к противостоянию с Марселем, то у него очень хорошие шансы", - сказал Ребров в интервью VBET Украина.

Матчи Шахтера и Марселя пройдут 15 и 22 февраля.

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