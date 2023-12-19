Ребров: Не нужно думать, что Украина фаворит в матче с Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от противостояния с Боснией и Герцеговиной.

По словам специалиста, хоть матчей сейчас нет, но тренерский штаб продолжает усердную работу.

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"Что такое отпуск? Да, тяжело, когда ты не тренируешься каждый день, не общаешься с игроками. Сейчас у сборных четыре месяца перерыва. Но все равно у нас много работы: нужно смотреть матчи соперников, смотреть матчи клубов, в которых выступают кандидаты в сборную Украины. Я не считаю, что это отпуск.

Мы и мои помощники уже пересмотрели многие матчи с участием сборной Боснии и Герцеговины. И получили очень важную информацию. Когда такая большая пауза, то просматриваешь больше матчей и находишь больше деталей, которые нужно показать и объяснить игрокам".

Ребров высказался о статусе фаворита в игре с Боснией и Герцеговиной.

"А что это такое вообще — фаворит? Если мы играли с Италией, которая была фаворитом, но на последней минуте мы должны были пробивать пенальти и выигрывать игру. Статус фаворита накладывает на тебя больше ответственности. Сейчас все считают, что мы фавориты в матче с боснийцами, но, мне кажется, это ничего не значит. Мы должны тщательно готовиться к игре и с таким же настроем выходить на поле. Мы умеем играть в футбол, мы это показывали. Но сейчас очень важно не думать, что ты фаворит, а сконцентрировано готовиться к этой встрече", - приводит слова Реброва VBET Украина.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта следующего года.

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