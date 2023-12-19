iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров: Не нужно думать, что Украина фаворит в матче с Боснией

Наставник украинской команды раскрыл подробности подготовки к поединку плей-офф.
Сегодня, 11:45
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от противостояния с Боснией и Герцеговиной.

По словам специалиста, хоть матчей сейчас нет, но тренерский штаб продолжает усердную работу.

Читай также: Дал совет Цыганкову и Довбику: Ребров оценил сенсационной сезон Жироны

"Что такое отпуск? Да, тяжело, когда ты не тренируешься каждый день, не общаешься с игроками. Сейчас у сборных четыре месяца перерыва. Но все равно у нас много работы: нужно смотреть матчи соперников, смотреть матчи клубов, в которых выступают кандидаты в сборную Украины. Я не считаю, что это отпуск.

Мы и мои помощники уже пересмотрели многие матчи с участием сборной Боснии и Герцеговины. И получили очень важную информацию. Когда такая большая пауза, то просматриваешь больше матчей и находишь больше деталей, которые нужно показать и объяснить игрокам".

Ребров высказался о статусе фаворита в игре с Боснией и Герцеговиной.

"А что это такое вообще — фаворит? Если мы играли с Италией, которая была фаворитом, но на последней минуте мы должны были пробивать пенальти и выигрывать игру. Статус фаворита накладывает на тебя больше ответственности. Сейчас все считают, что мы фавориты в матче с боснийцами, но, мне кажется, это ничего не значит. Мы должны тщательно готовиться к игре и с таким же настроем выходить на поле. Мы умеем играть в футбол, мы это показывали. Но сейчас очень важно не думать, что ты фаворит, а сконцентрировано готовиться к этой встрече", - приводит слова Реброва VBET Украина.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта следующего года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

Статьи по теме

Ребров оценил шансы Шахтера в противостоянии с Марселем Ребров оценил шансы Шахтера в противостоянии с Марселем
Дал совет Цыганкову и Довбику: Ребров оценил сенсационной сезон Жироны Дал совет Цыганкову и Довбику: Ребров оценил сенсационной сезон Жироны
"Шевченко нас первым поздравил": глава футбола Италии о справедливости выхода на Евро-2024 "Шевченко нас первым поздравил": глава футбола Италии о справедливости выхода на Евро-2024
Украина разгромила Бельгию в рамках отбора на чемпионат мира по футзалу Украина разгромила Бельгию в рамках отбора на чемпионат мира по футзалу
Помочь журналистам

Видео

Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс13:18
"Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером
Лига Европы12:55
Ребров оценил шансы Шахтера в противостоянии с Марселем
Бокс12:44
"Он боится": Валлин указал на слабости Джошуа
НБА12:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Гилджесс-Александер и Агбаджи возглавили рейтинг
Бокс12:18
"100%": Паркер предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Европа11:58
"Может открыться, принять и создать": Тренер Жироны оценил роль Довбика в команде
Европа11:54
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Евро-202411:45
Ребров: Не нужно думать, что Украина фаворит в матче с Боснией
Европа11:26
Манчестер Сити оштрафовали за дикое поведение игроков в матче с Тоттенхэмом
Европа11:25
Посетила стадион: супруга Довбика мило поздравила украинца за феерию в матче Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK