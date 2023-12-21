Бетис - Жирона 1:1: обзор и результат матча чемпионата Испании 21.12.2023
В четверг, 21 декабря, в рамках 18-го тура Ла Лиги Бетис встречался Жирону. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Первый гол в данной встрече забит нападающий каталонского клуба Артем Довбик. Украинец отличился на 39-й минуте, реализовав пенальти.
Уже в концовке второй половины игры Херман Песелья сравнял счет. В оставшееся время команды пытались выявить сильнейшего, но игра завершилась вничью.
Отметим, после 18-ти туров Ла Лиги Бетис занимает седьмое место с 28-ю очками, а Жирона идет на первой строчке, набрав 45 баллов.
Статистика матча Бетис - Жирона
Бетис - Жирона 1:1
Гол: Песелья, 88 - Довбик, 39
Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.37
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Владение мячом: 47% - 53%
Бетис: Руй Силва, Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда, Гуардадо (Вильям Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66), Родри (Эззальзули, 66), Перес, Диао, Виллиан Жозе (Иглесиас, 66).
Жирона: Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Фернандес, 79), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79), Довбик (Стуани, 64).
Предупреждения: Довбик (44), Гуардадо (45), Рока (45), Алеиш Гарсия (82).
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