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Бетис - Жирона 1:1: обзор и результат матча чемпионата Испании 21.12.2023

Украинец забил, но не принес три очка.
Сегодня, 21:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 21 декабря, в рамках 18-го тура Ла Лиги Бетис встречался Жирону. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече забит нападающий каталонского клуба Артем Довбик. Украинец отличился на 39-й минуте, реализовав пенальти.

Уже в концовке второй половины игры Херман Песелья сравнял счет. В оставшееся время команды пытались выявить сильнейшего, но игра завершилась вничью.

Отметим, после 18-ти туров Ла Лиги Бетис занимает седьмое место с 28-ю очками, а Жирона идет на первой строчке, набрав 45 баллов.

Статистика матча Бетис - Жирона

Бетис - Жирона 1:1

Гол: Песелья, 88 - Довбик, 39

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.37
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Владение мячом: 47% - 53%

Бетис: Руй Силва, Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда, Гуардадо (Вильям Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66), Родри (Эззальзули, 66), Перес, Диао, Виллиан Жозе (Иглесиас, 66).

Жирона: Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Фернандес, 79), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79), Довбик (Стуани, 64).

Предупреждения: Довбик (44), Гуардадо (45), Рока (45), Алеиш Гарсия (82).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона

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