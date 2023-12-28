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Тренер Эвертона недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в игре с Ман Сити

Шон Дайч не понимает, что творится с футболом в последние годы.
Сегодня, 10:15
Эвертон - Манчестер Сити / Getty Images
Эвертон - Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 27 декабря, Эвертон на своем поле уступил Манчестер Сити со счетом 1:3.

Команда Виталия Миколенко уходила на перерыв в статусе лидера, но в середине второго тайма она уже была в роли проигрывающей стороны.

Это произошло после того, как был назначен пенальти за игру рукой в исполнении Амаду Онана, что возмутило главного тренера "ирисок" Шона Дайча.

"Он (Онана) бросается под удар, чтобы попытаться заблокировать его. Как за такое можно назначать пенальти, просто странно. Должно быть, я с другой планеты", - цитирует наставника The Athletic.

"По поводу пенальти, я понятия не имею. Я не думаю, что кто-то ставит за такое. Пару месяцев назад у нас был звонок в Zoom; все тренеры сказали, что это фарс, и мы не знаем, почему они назначают пенальти. У них есть буквы закона, и судья в этом не виноват".

"Онана сделал это намеренно? Конечно, нет. Игроки бьют по мячу так быстро и так сильно, что я не знаю, куда они должны девать руки, когда бросаются под удар. Законодатели устанавливают все эти безумные правила, я не знаю, почему они не оставят игру в покое".

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За счет победы Манчестер Сити поднялся на четвертое место таблицы АПЛ, обогнав Тоттенхэм на одно очко. Эвертон в свою очередь остался в шаге от зоны вылета, опережая ее на один балл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити АПЛ Шон Дайч

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