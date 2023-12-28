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Эвертон - Манчестер Сити 1:3 обзор матча и результат игры 27.12.2023

"Ириски" были близки к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона, но не продержались до финального свистка.
Сегодня, 00:10
Эвертон проиграл Манчестер Сити / Getty Images
Эвертон проиграл Манчестер Сити / Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле принимал Манчестер Сити.

"Ириски" открыли счет в средине первого тайма. Джек Харрисон отметился голом после передачи Макнила.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели певернуть игру во втором тайме. Уже на первых минутах Фоден забил с паса Силвы.

Через несколько минут "горожане" заработали пенальти, который умело реализовал Альварес.

Финальную точку в поединке поставил Силва. Португалец забил третий гол в ворота Эвертона, принеся Манчестер Сити победу.

В составе Эвертона весь матч отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. Эвертон располагается на 17-й строчке с 16 баллами.

Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити в АПЛ

Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Голы: Харрисон, 29 - Фоден, 53, Альварес, 64, Силва, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.95-2.64
Владение мячом: 27%-73%
Удары: 8-23
Удары в створ: 2-9 
Угловые: 4-8
Фолы: 12-5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити Виталий Миколенко

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