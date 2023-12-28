Эвертон - Манчестер Сити 1:3 обзор матча и результат игры 27.12.2023
В матче 19-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле принимал Манчестер Сити.
"Ириски" открыли счет в средине первого тайма. Джек Харрисон отметился голом после передачи Макнила.
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Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели певернуть игру во втором тайме. Уже на первых минутах Фоден забил с паса Силвы.
Через несколько минут "горожане" заработали пенальти, который умело реализовал Альварес.
Финальную точку в поединке поставил Силва. Португалец забил третий гол в ворота Эвертона, принеся Манчестер Сити победу.
В составе Эвертона весь матч отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. Эвертон располагается на 17-й строчке с 16 баллами.
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити в АПЛ
Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Голы: Харрисон, 29 - Фоден, 53, Альварес, 64, Силва, 87
Ожидаемые голы (xG): 0.95-2.64
Владение мячом: 27%-73%
Удары: 8-23
Удары в створ: 2-9
Угловые: 4-8
Фолы: 12-5
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