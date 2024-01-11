Милан - Аталанта 1:2 видео голов и обзор Кубка Италии 10.01.2024

В рамках 1/4 финала Милан на своем поле принимал Аталанту.

Гости практически со старту поединка остались без Гасперини, который был удален со скамейке из-за споров с абитром.

На последних минутах первого тайма команды обменялись голами. Леау открыл счет, а Копмайнерс.

Во втором тайме был забил единственный гол и все тот же Копмайнерс. Благодаря его дублю Аталанта прошла в полуфинал Кубка Италии.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Аталанта:

Милан - Аталанта 1:2

Голы: Леау, 45 - Копмайнерс, 45+2, 59 (пен.)

Милан: Меньян - Калабрия (Шимич, 62), Габбия (Кьер, 40), Тео Эрнандес, Хименес (Терраччано, 61) - Муса, Рейндерс (Адли, 73) - Пулишич, Лофтус-Чик (Жиру, 73), Леау - Йович

Аталанта: Карнесекки - Скальвини (Гин, 86), Джимсити, Колашинац - Гольм, де Рон (Пашалич, 42), Копмейнерс (Муриэль, 86), Эдерсон, Руджери (Дзаппакоста, 78) - Миранчук, Де Кетеларе (Скамакка, 78)

Предупреждения: Тео Эрнандес, Леау - Эдерсон

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