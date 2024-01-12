Экс-голкипер МЮ войдет в тренерский штаб Пушича в Шахтере

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Раймонд ван дер Гув получит работу в донецком Шахтере.

Как сообщает издание gelderlander.nl, ван дер Гув станет тренером вратарей в штабе Марино Пушича. Сейчас он занимает аналогичную должность в Витессе, за который провел большую часть карьеры.

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В нидерландском клубе Раймонда заменит Марк де Витт, работающий сейчас с молодежной командой.

Отметим, что в МЮ нидерландец провел 6 лет и выиграл Лигу чемпионов, а за Витесс играл в течении 8 лет. Также он успел повыступать за Вест Хэм, Ваалвейк и Го Эхед Иглс, а после завершения игровой карьеры работал еще в Сандерленде и ПСВ

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