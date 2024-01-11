Шахтер согласовал трансфер бразильца за круглую сумму

Левый вингер Палмейрас Кевин может продолжить карьеру в Шахтере.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, "горняки" договорились о трансфере футболиста. Сумма перехода составит 15 миллионов евро.

Отмечается, что 13 января 21-летний игрок отправится на медосмотр.

Действующий контракт Кевина с Палмейрас рассчитан до конца 2026 года, клубу принадлежит 70% прав на игрока. На взрослом уровне он уже провел 11 матчей, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что воспитанник Шахтера заинтересовал Динамо.

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