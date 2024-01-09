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Воспитанник Шахтера заинтересовал Динамо

Качараба может вернуться в Украину.
Сегодня, 15:00
Тарас Качараба / Славия Прага
Тарас Качараба / Славия Прага

Киевское Динамо рассматривает возможность подписания Тараса Качарабу.

Как сообщает Legioners.ua со ссылкой на агентство игрока, "бело-синие" интересуются услугами 29-летнего защитника.

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Качараба, который выступает за Славию, не имеет игровой практики в текущем сезоне. Он провел всего два матча, а в последний раз выходил на поле 21 октября.

Контракт Качарабы со Славией рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Тарас является воспитанником Шахтера, за который так и не сыграл. В УПЛ он выступал на правах аренды за Говерлу и Зирку.

Ранее стали известны соперники Динамо на сборах.

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