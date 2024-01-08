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Легия, Шериф и другие: стали известны соперники Динамо на сборах

Киевляне вскоре начнут подготовку ко второй части УПЛ.
Сегодня, 17:41
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо объявило список своих соперников во время тренировочных сборов в Турции.

Команда Александра Шовковского проведет восемь товарищеских матчей.

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Соперники Динамо на зимних сборах в Турции:

  • 26.01 – Балкани (Косово)
  • 29.01 – Легия (Польша)
  • 30.01 – Пахтакор (Узбекистан)
  • 02.02 – Левски (Болгария)
  • 08.02 – Лиепая (Латвия)
  • 09.02 – Шкендия (Северная Македония)
  • 12.02 – РФШ (Латвия)
  • 17.02 – Шериф (Молдова)

Пресс-служба киевлян отметила, что также ведутся переговоры о спаррингах с другими клубами.

Ранее Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

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Источник: ФК Динамо Киев
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