Легия, Шериф и другие: стали известны соперники Динамо на сборах

Киевское Динамо объявило список своих соперников во время тренировочных сборов в Турции.

Команда Александра Шовковского проведет восемь товарищеских матчей.

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Соперники Динамо на зимних сборах в Турции:

26.01 – Балкани (Косово)

29.01 – Легия (Польша)

30.01 – Пахтакор (Узбекистан)

02.02 – Левски (Болгария)

08.02 – Лиепая (Латвия)

09.02 – Шкендия (Северная Македония)

12.02 – РФШ (Латвия)

17.02 – Шериф (Молдова)

Пресс-служба киевлян отметила, что также ведутся переговоры о спаррингах с другими клубами.

Ранее Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

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