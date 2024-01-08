Легия, Шериф и другие: стали известны соперники Динамо на сборах
Киевляне вскоре начнут подготовку ко второй части УПЛ.
Киевское Динамо объявило список своих соперников во время тренировочных сборов в Турции.
Команда Александра Шовковского проведет восемь товарищеских матчей.
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Соперники Динамо на зимних сборах в Турции:
- 26.01 – Балкани (Косово)
- 29.01 – Легия (Польша)
- 30.01 – Пахтакор (Узбекистан)
- 02.02 – Левски (Болгария)
- 08.02 – Лиепая (Латвия)
- 09.02 – Шкендия (Северная Македония)
- 12.02 – РФШ (Латвия)
- 17.02 – Шериф (Молдова)
Пресс-служба киевлян отметила, что также ведутся переговоры о спаррингах с другими клубами.
Ранее Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.
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Источник: ФК Динамо Киев