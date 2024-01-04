Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности

Экс-наставник Динамо остается без работы с начала ноября прошлого года.

Бывший главный тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу поделился планами на будущее.

78-летний румынский специалист, который ушел в отставку с поста наставника киевского клуба в начале ноября прошлого года, заявил, что может вернуться к работе, но хотел бы возобновить тренерскую деятельность уже перед началом следующего сезона.

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"Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков. Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне", - приводит слова Луческу gsp.ro.

Ранее Луческу назвал сборную, которой нет места на Евро-2024.

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