Не Луческу: Именитый аутсайдер чемпионата Франции определился с главным тренером

Бывший наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу больше не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Лиона.

Об этом сообщает румынское издание Prosport.ro со ссылкой на французские источники.

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Семикратный чемпион Франции, полностью проваливший первую часть нынешнего сезона, определился с наставником. "Ткачи" приняли решение дать шанс поработать с командой директору молодежной академии Пьеру Сажу, который исполнял обязанности главного тренера после увольнения Фабио Гроссо.

Пока клуб прекратил работу по поиску нового рулевого команды.

Напомним, что на данный момент Лион занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 13 очков в 16 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Лион готов продать свой главный талант за смешную сумму.

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