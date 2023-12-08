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Французский клуб готов продать свой главный талант за смешную сумму

Раян Шерки может покинуть Лион всего за 10 млн евро.
Сегодня, 10:57
Раян Шерки / Getty Images
Раян Шерки / Getty Images

Дела французского Лиона идут все хуже и хуже.

Как сообщает издание L'equipe, "львы" уже зимой могут попрощаться с главным талантом клуба Раяном Шерки. Причем случиться это может за смешную сумму, а именно 10 млн евро.

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Шерки может быть продан в январе из-за того, что контракт с ним действителен всего до лета 2025 года, а в турнирной таблице клуб идет на последнем месте и сам Раян не впечатляет в этом сезоне.

В услугах вингера заинтересованы английские Вест Хэм, Челси и французский ПСЖ.

В нынешней кампании Шерки провел 14 матчей и отдал всего один ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион франция

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