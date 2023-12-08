Луческу отреагировал на информацию об интересе Лиона

Бывший наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу отреагировал на информацию о том, то он может быть назначен на пост главного тренера французского Лиона.

По словам 78-летнего румынского специалиста, пока он не намерен обсуждать эту тему, сейчас он болеет и только после выздоровления подумает о дальнейших перспективах.

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"Я не буду комментировать слухи об интересе Лиона. На данный момент я сильно простужен и жду, когда мне станет лучше. После этого я посмотрю, есть ли у меня какие-то предложения", - сказал Луческу в комментарии iAM Sport.ro.

Ранее Луческу рассказал о причинах ухода из Динамо.

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