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Луческу отреагировал на информацию об интересе Лиона

Румынский специалист прокомментировал слухи о возможной работе во французском клубе.
Сегодня, 10:08
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Бывший наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу отреагировал на информацию о том, то он может быть назначен на пост главного тренера французского Лиона.

По словам 78-летнего румынского специалиста, пока он не намерен обсуждать эту тему, сейчас он болеет и только после выздоровления подумает о дальнейших перспективах.

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"Я не буду комментировать слухи об интересе Лиона. На данный момент я сильно простужен и жду, когда мне станет лучше. После этого я посмотрю, есть ли у меня какие-то предложения", - сказал Луческу в комментарии iAM Sport.ro.

Ранее Луческу рассказал о причинах ухода из Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Мирча Луческу Лига 1 чемпионат франции

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