"В Украине уже не было условий для хорошей работы": Луческу - о причинах ухода из Динамо

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о своей работе в столичном клубе.

Румынский специалист рассказал, что у нет обиды на кого-то из стана киевлян.

Читай также: Динамо объяснило отказ Шовковского давать флеш-интервью после матча против Кривбасса

"Абсолютно нет. В Украине уже не было условий для хорошей работы. Я провел там много лет, но сейчас отсутствует минимальный порог профессионализма.

К сожалению, никто в этом не виноват, кроме этой проклятой войны. Пока что отдыхаю и жду предложений", - приводит слова Луческу Numero Diez со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Луческу может стать президентом турецкого клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!