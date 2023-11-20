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"В Украине уже не было условий для хорошей работы": Луческу - о причинах ухода из Динамо

Специалист отметил влияние войны на украинский футбол.
Сегодня, 18:42
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о своей работе в столичном клубе.

Румынский специалист рассказал, что у нет обиды на кого-то из стана киевлян.

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"Абсолютно нет. В Украине уже не было условий для хорошей работы. Я провел там много лет, но сейчас отсутствует минимальный порог профессионализма.

К сожалению, никто в этом не виноват, кроме этой проклятой войны. Пока что отдыхаю и жду предложений", - приводит слова Луческу Numero Diez со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Луческу может стать президентом турецкого клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу

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