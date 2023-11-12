Динамо объяснило отказ Шовковского давать флеш-интервью после матча против Кривбасса
Пресс-служба Динамо объяснила решение Александра Шовковского не приходить на флеш-интервью после матча с Кривбассом.
В заявлении отмечается, что обязательным для представителя тренерского штаба является присутствие на послематчевой пресс-конференции, а другие интервью никто давать не обязан.
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"Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера Динамо Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.
Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК Кривбасс в том числе.
Все регламентные нормы со стороны ФК Динамо Киев были выполнены", - сказано в пресс-релизе.
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