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Динамо объяснило отказ Шовковского давать флеш-интервью после матча против Кривбасса

Столичный клуб считает, что он выполнил все необходимые регламентные нормы.
Сегодня, 17:55
Александр Шовковский
Александр Шовковский

Пресс-служба Динамо объяснила решение Александра Шовковского не приходить на флеш-интервью после матча с Кривбассом.

В заявлении отмечается, что обязательным для представителя тренерского штаба является присутствие на послематчевой пресс-конференции, а другие интервью никто давать не обязан.

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"Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера Динамо Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников. 

Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК Кривбасс в том числе. 

Все регламентные нормы со стороны ФК Динамо Киев были выполнены", - сказано в пресс-релизе.

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