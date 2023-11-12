Вице-президент Кривбасса раскритиковал Шовковского за отказ давать флеш-интервью

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский отказался давать флеш-интервью после того, как его команда победила на выезде Кривбасс со счетом 2:0.

На это отреагировал вице-президент Кривбасса Артем Гагарин, который считает, что подобные действия как раз-таки мешают создать в Украине единый телепул.

"Пока мы будем говорить кто в пуле, а кто нет, то у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас когда вся страна объединилась, вместе защищаем страну от врага, делить кого-то на пулы – это последнее, что мы должны делать", - заявил Гагарин.

"Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, давайте объединяться, давайте менять наш футбол к лучшему, давайте делать его лучше, чтобы после матчей у нас были положительные эмоции. Когда команда проигрывает по игре – то все понятно, а когда игра идет за полем – это не очень нам к лицу".

Напомним, что после матча главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб раскритиковал судей и VAR за то, что они в первом тайме не отменили красную карточку Даниила Бескоровайного.

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