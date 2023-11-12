Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча Кривбасс - Динамо

Новый тренер "бело-синих" не пришел на обязательную часть футбольного мероприятия, что может повлечь за собой штраф.

Киевское Динамо одержало выездную победу над криворожским Кривбассом со счетом 2:0 в рамках 14-го тура УПЛ.

Несмотря на победу, исполняющий обязанности главного тренера столичного клуба Александр Шовковский отказался давать флеш-интервью после матча.

Глава пресс-службы "бело-синих" Андрей Шахов объяснил действия тренера тем что киевляне не находятся в едином телепуле.

Напомним что матч между Кривбассом и Динамо получился со скандальным привкусом - все в результате прямой красной карточки центрбека хозяев поля Даниила Бескоровайного еще в первом тайме.

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб заявил, что, по его мнению, там не должно было быть не только красной, но даже и желтой карточки.

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