Вернидуб - об удалении Бескоровайного: Я не вижу ни то что красной. Я не вижу вообще карточки

Наставник Кривбасса считает, что его команду не должны были оставить в меньшинстве.

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Кривбасс в меньшинстве уступил Динамо.

Рулевой криворожского клуба Юрий Вернидуб поделился мыслями о прошедшем поединке. Специалист отметил, что не видит ничего страшного в этом поражении.

"Неплохой матч в исполнении двух команд. Проиграли, но я не вижу в этом ничего страшного. Главное, что у нас есть игра.

Пропустили мяч, хотели отыграться, потом эта красная карточка. Если я сейчас скажу, что там ничего не было, опять скажут, что Вернидуб просто не любит проигрывать. ну посмотрите и сделайте выводы, было там касание или нет, а потом будем говорить. Что есть, то есть.

Больше 75 минут играли в меньшинстве, но ведь играли. Мы хотели отыграться, у нас были моменты для этого, но немножко не хватило, не повезло.

Могу поздравить Динамо с победой. Мы проиграли бой, но не войну. Будем двигаться дальше, как двигались до этого", - заявил Вернидуб.

Также наставник Кривбасса высказался об эпизоде с красной для Данилы Бескоровайного.

"С Бескоровайным уже поговорил, я посмотрел момент и не вижу я там не то что красной, я не вижу совсем карточки. Человек падает просто...там рисовалось. Я не понимаю, есть ВАР, столько камер и они этого не видят? Для меня это загадка, я не знаю почему так", - резюмировал специалист.

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