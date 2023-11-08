iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Луческу может стать президентом турецкого клуба

Румынский специалист перейдет к функционерской деятельности.
Вчера, 23:20
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Бывший тренер Динамо Киев Мирча Луческу намерен баллотироваться в президенты Бешикташа. Об этом сообщает издание Gazeta Sporturilor.

Нынешний президент турецкого клуба Ахмет Нур Чеби заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Выборы нового главы Бешикташа состоятся 3 декабря.

Читай также: Румынский клуб ведет переговоры с Луческу

Помимо Луческу на данный пост претендует Эмре Коджадаг, который ранее был одним из вице-президентов клуба.

Напомним, после 11-ти туров чемпионата Турции Бешикташ занимает лишь пятое место, набрав 19 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Мирча Луческу

Статьи по теме

Румынский клуб ведет переговоры с Луческу Румынский клуб ведет переговоры с Луческу
"Никогда такого не говорил": Луческу опроверг информацию о завершении карьеры "Никогда такого не говорил": Луческу опроверг информацию о завершении карьеры
"Большая ответственность": Шовковский оценил свое назначение тренером Динамо "Большая ответственность": Шовковский оценил свое назначение тренером Динамо
Шахтер отреагировал на отставку из Динамо и завершение карьеры Луческу Шахтер отреагировал на отставку из Динамо и завершение карьеры Луческу
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:57
Анчелотти оценил игру Лунина против Браги
Европа00:54
Полиция США арестовала брата футболиста МЮ
Лига Чемпионов00:41
Лига чемпионов: Арсенал обыграл Севилью, Галатасарай уступил Баварии, а Реал разгромил Брагу
Европа00:34
МЮ повторил антирекорд 50-летней давности
Европа00:33
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа00:26
Копенгаген в безумной голевой перестрелке оказался сильнее Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов00:12
Интер минимально обыграл РБ Зальцбург
Лига Чемпионов00:02
Два Реала, Бавария и Интер гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:56
Лига Чемпионов23:56
Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK