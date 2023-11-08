Луческу может стать президентом турецкого клуба

Бывший тренер Динамо Киев Мирча Луческу намерен баллотироваться в президенты Бешикташа. Об этом сообщает издание Gazeta Sporturilor.

Нынешний президент турецкого клуба Ахмет Нур Чеби заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Выборы нового главы Бешикташа состоятся 3 декабря.

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Помимо Луческу на данный пост претендует Эмре Коджадаг, который ранее был одним из вице-президентов клуба.

Напомним, после 11-ти туров чемпионата Турции Бешикташ занимает лишь пятое место, набрав 19 баллов.

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