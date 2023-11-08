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Румынский клуб ведет переговоры с Луческу

Экс-тренер киевского Динамо может скоро трудоустроится на новом месте.
Сегодня, 12:38
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Мирча Луческу, который недавно покинул пост главного тренера киевского Динамо, может продолжить футбольную деятельность на родине в Румынии.

Переговоры о сотрудничестве с экс-наставником "бело-синих" ведет бухарестское Динамо. Об этом сообщил администратор румынского клуба Андрей Николеску, однако не стал уточнять, какая именно должность была предложена 78-летнеум специалисту.

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"Идут переговоры, и мы легко найдем общий знаменатель. Но пока у нас нет чего-то конкретного.

Я слишком молод, чтобы говорить о господине Мирче Луческу. Мы делаем наше задание и, если будет о чем сообщить, мы сделаем это с большой радостью. Я не могу обсуждать такие вещи. Это не только я обсуждаю или решаю, я не могу предоставить подробности. Пока мы на ранних стадиях.

Я не могу позволить себе говорить о такой легенде, как Мирча Луческу. Как я могу сказать, согласен я или нет, чтобы он пришел?" - приводит слова Николеску Fanatik.ro.

Отметим, что Луческу выступал за бухарестское Динамо во времена карьеры игрока, а также возглавлял эту команду с 1985 по 1990 год, выиграв чемпионат и дважды Кубок Румынии.

Ранее сообщалось, что интерес к Луческу также проявлял бухарестский Рапид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу Динамо Бухарест

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