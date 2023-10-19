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Два клуба заинтересованы в услугах Луческу

Представители чемпионата Румынии готовы пригласить нынешнего тренера киевского Динамо.
Сегодня, 19:51
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Мирча Луческу после завершения контракт с киевлянами летом 2024 года может продолжить трудовую деятельность на родине в Румынии.

В услугах 78-летнего специалиста заинтересованы бухарестские Динамо и Рапид.

Один из владельцев последнего Виктор Ангелеску сообщил, что Луческу ждут в клубе, но не уточнил, в какой именно должности.

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"Луческу, скорее всего, без проблем найдет свое место в Рапиде. Куда он решит пойти - в Динамо или Рапид? Он сам лучше знает, куда хочет попасть", - приводит слова Ангелеску Sport.ro.

Отметим, что в свое время Луческу работал и с Динамо, и с Рапидом, со вторым дважды, и приводил эти бухарестские клубы к чемпионству.

На данный момент Динамо под руководством румынского тренера занимает шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав в семи сыгранных матчах 15 очков. Из еврокубков и Кубка Украины киевская команда уже вылетела.

Ранее сообщалось, что Динамо может возобновить интерес к защитнику румынского клуба.

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