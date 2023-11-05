"Никогда такого не говорил": Луческу опроверг информацию о завершении карьеры

После проигранного украинского Классико донецкому Шахтеру (0:1), во время пресс-конференции главный тренер Динамо Мирча Луческу объявил о своей отставке.

Следом появилась информация, что 78-летний наставник также принял решение завершить карьеру. Однако в интервью румынскому изданию Fanatik Superliga он заявил, что понятия не имеет, откуда пошли такие новости, ведь сам он ничего подобного не говорил.

"Откуда пошла история о том, что я завершаю карьеру? От клуба, я не знаю, как все было интерпретировано. Я никогда этого не говорил. Я покидаю команду", - заявил Луческу.

При этом он также сообщил, что намерен возглавить одну из команду у себя на родине в Румынии.

"Я все еще здесь (в Украине). Подожду день-два и вернусь домой. Я думаю о том, чем буду заниматься. Я возвращаюсь в страну, возвращаюсь домой, посмотрим, что да как. На данный момент физически я хорошо себя чувствую. Мое здоровье позволяет мне работать".

Напомним, что свободное место наставника Динамо занял легендарный голкипер "бело-синих" Александр Шовковский, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

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