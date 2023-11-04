Шовковский - новый главный тренер Динамо

В киевском клуб быстро определились с заменой Луческу.

Киевское Динамо объявило о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера.

Об этом "бело-синие" сообщили на своем официальном сайте.

Во главе команды 48-летний украинский специалист сменит Мирчу Луческу, который ранее объявил, что покидает занимаемую должность.

Читай также: Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо

Шовковский работал ассистентом румынского тренера с января 2023 года. Украинец уже исполнял обязанности главного тренера Динамо, когда в конце прошлого сезона Луческу был вынужден сделать операцию на ноге и находился на больничном.

Ранее Шовковский также был ассистентом у Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.

В тренерском штабе Шовковского в Динамо будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Напомним, что на данный момент киевская команда занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав в десяти сыгранных матчах 16 очков.

Ранее Мирча Луческу рассказал о причинах ухода с поста главного тренера Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!