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Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя

Румын поделился причинами своего ухода из Динамо.
Сегодня, 20:07
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Уже бывший тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о причинах ухода с поста главного тренера клуба.

Румынский специалист заявил, что каждая игра становилась для него все более тяжелой, поэтому, он решил завершить карьеру.

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"Сегодня победила более опытная команда. Мы имели свои шансы, но не использовали.

Эта команда имеет будущее, у Динамо есть хорошая молодежь. Нужно еще много трудиться, чтобы достичь успеха. Уверен, что будущее есть и у Динамо, и у Украины. Но очень сложно все время переживать войну и отсутствие болельщиков.

Эти минуты молчания перед каждыми играми - для меня это сложно. С годами становишься более сентиментальным. Каждая игра мне давалась все тяжелее. Трудно постоянно думать о мирных людях, которые погибают. Трудно совмещать это с футболом", - сказал Луческу.

Также Мирча отметил, что берет на себя ответственность за удручающие результаты команды в последних матчах.

"С самого начала войны я был здесь. В 2014 году я тоже не уехал из Донецка, но в Динамо сейчас молодая команда. Может, мое давление и авторитет были слишком большими для них. Всю ответственность за последние результаты я беру на себя. У нас был гандикап, но мы не смогли эти матчи выиграть.

За последние два года команду покинули опытные игроки, а молодежи нужно давать время, эти ребята не могут сразу заменить более опытных и мастеровитых игроков.

Нужно иметь терпение. Критиковать и обвинять - легче всего. Нужно поддержать украинскую молодежь, чтобы они росли и на протяжении многих лет давали результат. Не только в Динамо, но и в сборной Украины. Иностранцы, которые могли бы усилить нашу игру, сейчас сюда не приезжают. Поэтому надо иметь терпение", - резюмировал румын.

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