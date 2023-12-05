Луческу может возглавить семикратного чемпиона Франции

Бывший главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может вскоре продолжить карьеру.

Как сообщает PRO TV, услугами румынского специалиста заинтересовался Лион.

Французский клуб, который семь раз выигрывал чемпионат, ведет переговоры с тренером.

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Окончательное решение клуб примет в ближайшую среду вечером после дерби с Марселем.

Лион занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, сменив уже третьего тренера.

Напомним, Луческу в ноябре подал в отставку с поста главного тренера Динамо.

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