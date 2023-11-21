"Это было бы ненормально": Луческу назвал сборную, которой нет места на Евро-2024

Бывший главный тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу высказался по поводу отбора на чемпионат Европы.

Румынский специалист считает, что действующая система квалификации на турнир ужасна.

"Сейчас так много команд, которые квалифицировались в финальную стадию Евро-2024. Когда я был тренером, на Евро было 8 команд, и только 7 отбирались через квалификацию (+ страна-хозяйка - прим.). Сейчас их 24. На чемпионате мира будет 32, затем – 48. Очень маленькие страны могут попасть на турнир.

Казахстан на Евро-2024? Это было бы что-то совсем и абсолютно ненормальное. Это действительно невероятно, что УЕФА позволяет что-то подобное, это невероятно", - приводит слова Луческу gsp.ro.

Отметим, что у Казахстана есть шанс попасть на турнир через плей-офф Лиги наций. В полуфинале она сыграет с Грецией, а в случае прохода дальше с победителем пары Грузия – Люксембург.

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