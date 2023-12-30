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Ванат признан лучшим игроком Динамо в 2023 году

Нападающий киевской команды победил в голосовании среди болельщиков.
Сегодня, 19:58
Ванат - лучший игрок Динамо 2023 года / ФК Динамо Киев
Ванат - лучший игрок Динамо 2023 года / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Владислав Ванат был признан лучшим игроком киевского клуба по итогам 2023 года.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 21-летний форвард победил в опросе среди болельщиков, получив большинство голосов - 62%.

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В текущем сезоне Ванат является лучшим бомбардиром не только Динамо - семь забитых мячей, но и украинской Премьер-лиги, деля первую строчку в списке голеадоров с Олегом Кожушко из Кривбасса.

Источник: ФК Динамо Киев

По итогам 2021 года лучшим игроком Динамо болельщики назвали Николая Шапаренко, а в 2022 году триумфатором стал Виталий Буяльский.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком Шахтера по итогам 2023 года был признан полузащитник Георгий Судаков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владислав Ванат

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