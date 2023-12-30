Судаков признан лучшим игроком Шахтера в 2023 году по версии болельщиков
Украинец одержал победу в данной номинации с большим отрывом.
Хавбек Шахтера Георгий Судаков признан лучшим футболистом 2023 года по версии болельщиков.
Украинский полузащитник получил 9 155 голосов, что составило 58,8%. Вторую строчку занял опорник Тарас Степаненко (3734), а тройку замкнул форвард Даниил Сикан (2673).
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Отметим, Судаков впервые получил данную награду от клуба. Ранее Георгий признавался лучшим футболистом сезона-2022/23.
В текущей кампании на счету 21-летнего украинца два гола в десяти матчах УПЛ.
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