Судаков признан лучшим игроком Шахтера в 2023 году по версии болельщиков

Украинец одержал победу в данной номинации с большим отрывом.

Хавбек Шахтера Георгий Судаков признан лучшим футболистом 2023 года по версии болельщиков.

Украинский полузащитник получил 9 155 голосов, что составило 58,8%. Вторую строчку занял опорник Тарас Степаненко (3734), а тройку замкнул форвард Даниил Сикан (2673).

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Отметим, Судаков впервые получил данную награду от клуба. Ранее Георгий признавался лучшим футболистом сезона-2022/23.

В текущей кампании на счету 21-летнего украинца два гола в десяти матчах УПЛ.

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