Моуринью: Я идеальный пример профессионализма

Жозе Моуринью жестко ответил критикам, упрекнувшим португальца в непрофессионализме.

"Особенный" прямо заявил, что он является идеальным примером профессионализма, а в качестве доказательств привел аргумент, что за всю карьеру не пропустил ни одного матча.

"Я здесь уже два года и пять месяцев и являюсь единственным человеком, который за это время не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я сообщил об этом директору и владельцам, и мы решили, что день после дерби – хороший день. Я отсутствовал в Риме 15 часов. Мне кажется нелепым оправдывать это.

Я не приемлю, когда мой профессионализм и достоинство, мое отношение к работе ставится под сомнение. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Ранее также сообщалось, что Сульшер может вернуться к тренерской работе.

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