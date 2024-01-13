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Сульшер может вернуться к работе впервые после увольнения из МЮ

Норвежец может возглавить сборную Швеции.
Сегодня, 12:55
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images

Оле-Гуннар Сульшер вскоре может вернуться к тренерской работе, пишет 90Min.

Норвежский специалист провел предварительные переговоры с Футбольной ассоциацией Швеции.

Напомним, что несмотря на крепкий состав Швеция не смогла пройти отбор на Евро-2024, заняв третье место в группе. Таким образом команда не сыграет на турнире впервые за 28 лет.

Зимой команду мог возглавить Улоф Мельберг, но сделка сорвалась. Сейчас ассоциация ведет переговоры с Сульшером и тренером Блэкберна Йоном Далем Томассоном, но спешит с выбор не будет.

Сульшер же, напомним, до сих пор нигде не работал после увольнения из МЮ в 2021, хотя летом мог возглавить Бешикташ.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на финал Суперкубка Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оле Гуннар Сульшер

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