Сульшер может вернуться к работе впервые после увольнения из МЮ
Оле-Гуннар Сульшер вскоре может вернуться к тренерской работе, пишет 90Min.
Норвежский специалист провел предварительные переговоры с Футбольной ассоциацией Швеции.
Напомним, что несмотря на крепкий состав Швеция не смогла пройти отбор на Евро-2024, заняв третье место в группе. Таким образом команда не сыграет на турнире впервые за 28 лет.
Зимой команду мог возглавить Улоф Мельберг, но сделка сорвалась. Сейчас ассоциация ведет переговоры с Сульшером и тренером Блэкберна Йоном Далем Томассоном, но спешит с выбор не будет.
Сульшер же, напомним, до сих пор нигде не работал после увольнения из МЮ в 2021, хотя летом мог возглавить Бешикташ.
Ранее также сообщалось, что Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на финал Суперкубка Испании.
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