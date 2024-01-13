"Лунин заслужил благодаря своей игре": Анчелотти – о выборе вратаря на Суперкубок Испании с Барселоной

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о матче против Барселоны в финале Суперкубка Испании.

Специалист высказался о конкуренции Лунина и Кепы.

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"На матч выйдут 11 футболистов. Я никогда не думаю заранее об изменениях, которые должен сделать. Каждая игра – разная. Верю, что запасные игроки Реала всегда готовы помочь команде.

Ротация в воротах? Спасибо за интерес. Я собираюсь что-то сделать, не волнуйтесь. Реал подписал Кепу, он стал основным вратарем, затем травмировался. Лунин заслужил конкурировать. Не из-за недостатков Кепы, а благодаря своей удачной игре.

Я чувствую, что не могу выбрать стартового кипера и резервиста. Главное, чтобы они оба это понимали. Лунин и Кепа поняли это", – приводит слова Анчелотти AS.

Финал Суперкубка Испании Реал Мадрид – Барселона стартует 14 января в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах.

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