Стало известно, сколько получит Лунин за победу Реала в Суперкубке Испании
Перес выделит солидный бонус для команды.
В воскресенье, 14 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют Реал и Барселона.
Как сообщает Defensa Central, президент "сливочных" Флорентино Перес пообещал солидную премию на каждого футболиста.
В случае победы футболисты Реала получит по 150 тысяч евро на каждого.
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Выплату также получит украинский голкипер Андрей Лунин.
Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах.
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