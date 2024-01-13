Стало известно, сколько получит Лунин за победу Реала в Суперкубке Испании

В воскресенье, 14 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют Реал и Барселона.

Как сообщает Defensa Central, президент "сливочных" Флорентино Перес пообещал солидную премию на каждого футболиста.

В случае победы футболисты Реала получит по 150 тысяч евро на каждого.

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Выплату также получит украинский голкипер Андрей Лунин.

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах.

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