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Руководство Реала считает подписание Мбаппе практически невозможным

Мадридцы верят, что Килиан в очередной раз продлит контракт с ПСЖ.
Сегодня, 14:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Авторитетный испанский журналист Хосе Феликс Диас поделился новой информацией о саге Килиана Мбаппе.

По сообщениям Диаса, в Реале не верят, что подписание французского форварда все еще является возможным. Руководство мадридцев считает, что Килиан в итоге решит в очередной раз продлить контракт с ПСЖ.

Также Хосе Феликс отмечает, что подписание Эрлинга Холанда, которого "сливочные" якобы рассматривают в качестве альтернативы Мбаппе возможно лишь в очень отдаленной перспективе.

Напомним, ранее мать и агент французского нападающего высказалась о продлении контракта с ПСЖ в 2022 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Килиан Мбаппе

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