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Мать Мбаппе - о продлении контракта с ПСЖ в 2022: Если бы могли взять 10 млрд, взяли

Представительница француза честно во всем призналась.
Сегодня, 10:11
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе высказалась касаемо продления контракта с клубом в 2022-м году.

"Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система", – сказала Файза Ламари во время шоу Envoyé Spécial.

Напомним, действующее соглашение между Мбаппе и ПСЖ рассчитано до лета. Игрок пока не планирует подписывать новый контракт.

Ранее стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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