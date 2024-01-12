Мать Мбаппе - о продлении контракта с ПСЖ в 2022: Если бы могли взять 10 млрд, взяли

Мать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе высказалась касаемо продления контракта с клубом в 2022-м году.

"Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система", – сказала Файза Ламари во время шоу Envoyé Spécial.

Напомним, действующее соглашение между Мбаппе и ПСЖ рассчитано до лета. Игрок пока не планирует подписывать новый контракт.

Ранее стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в Реале.

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