Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в Реале

Француз хочет оказаться выше всех в зарплатной ведомости.

Нападающий Килиан Мбаппе намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Француз планирует получать 75 млн евро ежегодно после учета налогов. Кроме того, футболист ожидает значительные бонусы при заключении контракта.

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По информации журналиста Эдуардо Инды, в случае перехода Мбаппе, Реал может рассмотреть продажу вингера Винисиуса Жуниора.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 голов и 2 ассиста в 16-ти матчах Лиги 1.

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