iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в Реале

Француз хочет оказаться выше всех в зарплатной ведомости.
Сегодня, 16:31
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Француз планирует получать 75 млн евро ежегодно после учета налогов. Кроме того, футболист ожидает значительные бонусы при заключении контракта.

Читай также: Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда

По информации журналиста Эдуардо Инды, в случае перехода Мбаппе, Реал может рассмотреть продажу вингера Винисиуса Жуниора.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 18 голов и 2 ассиста в 16-ти матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах
Пропустил три гола: Анчелотти оценил игру Кепы в Суперкубке Испании Пропустил три гола: Анчелотти оценил игру Кепы в Суперкубке Испании
Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа17:36
Каррагер объяснил, почему не стоит доверять трансферы тренерам
Европа17:24
В Барселоне определились с неприкосновенными игроками
Европа17:18
Санчо - о переходе в Боруссию: Будто вернулся домой
Биатлон17:03
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
Европа16:55
Япония и Южная Корея фавориты: Прогноз на Кубок Азии-2024
Биатлон16:46
Биатлон: Норвегия в четвертый раз подряд выиграла мужскую эстафету, украинцы провалились
Европа16:31
Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в Реале
Бокс16:09
Бокс: расписание боев
Европа15:50
Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах
Европа15:30
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK