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Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда

Холанд попал в сферу интересов мадридцев.
Сегодня, 20:51
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Реал рассматривает другие варианты, несмотря на возможный переход Килиана Мбаппе. Об этом сообщает As.

В стане мадридцев есть сомнения относительно перехода форварда ПСЖ в 2024 году как свободного агента. Если Мбаппе не примет решение в ближайшее время, клуб может рассмотреть Эрлинга Холанда как альтернативу.

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В то же время, Реал интересуется возможностью приобретения игрока Манчестер Сити, хотя Мбаппе все еще остается их главной целью.

В текущем сезоне на счету 23-летнего норвежца 14 голов и 4 ассиста в 15 матчах АПЛ.

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