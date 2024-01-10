Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда

Реал рассматривает другие варианты, несмотря на возможный переход Килиана Мбаппе. Об этом сообщает As.

В стане мадридцев есть сомнения относительно перехода форварда ПСЖ в 2024 году как свободного агента. Если Мбаппе не примет решение в ближайшее время, клуб может рассмотреть Эрлинга Холанда как альтернативу.

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В то же время, Реал интересуется возможностью приобретения игрока Манчестер Сити, хотя Мбаппе все еще остается их главной целью.

В текущем сезоне на счету 23-летнего норвежца 14 голов и 4 ассиста в 15 матчах АПЛ.

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