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Беллингем пытается убедить Холанда перейти в Реал

Англичанин и норвежец могут воссоединиться в Мадриде.
Сегодня, 10:42
Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / Getty Images
Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / Getty Images

Мадридский Реал, похоже, сменил свою главную цель для усиления атаки.

Как сообщает издание Cadena Ser, "сливочные" смирились с тем, что Килиана Мбаппе возможно никогда не удастся подписать, поэтому, готовы переключиться на Эрлинга Холанда.

Данный трансфер будет легко провернуть благодаря тому, что у норвежского форварда якобы присутствует опция выкупа для клубов не из АПЛ в размере немногим более ста миллионов евро.

Источник отмечает, что мадридцы уже начали делать шаги на встречу Эрлингу, прривлекая к этому процессу Джуда Беллингема. Англичанин почти каждую неделю разговаривает с Холандом по телефону, убеждая того воссоединиться в  Мадриде, а также якобы форварду не очень нравится жить в Манчестере и он готов в будущем сменить клубную прописку.

В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, забив 19 голов и отдав 5 результативных передач.

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