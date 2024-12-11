Сульшер отказался возвращаться в свой бывший клуб
Молде хотел вновь поработать с легендой Манчестер Юнайтед.
Норвежский тренер Оле Гуннар Сульшер мог снова возглавил Молде, утверждает VG.
Издание утверждает, что норвежский клуб сразу предложил работу Сульшер у после увольнения Эрлинга Моэ ещё 8 декабря.
Под руководством Моэ Молде финишировал лишь пятым в чемпионате, что и послужило причиной отставки тренера.
Клуб решил вернуть Сульшер а, с которым дважды становился чемпионом Норвегии, однако 51-летний специалист ответил отказом.
Ранее также сообщалось, что экс-тренер Барселоны возглавил китайский клуб.
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