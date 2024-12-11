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Сульшер отказался возвращаться в свой бывший клуб

Молде хотел вновь поработать с легендой Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 08:59
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер / Getty Images

Норвежский тренер Оле Гуннар Сульшер мог снова возглавил Молде, утверждает VG.

Издание утверждает, что норвежский клуб сразу предложил работу Сульшер у после увольнения Эрлинга Моэ ещё 8 декабря. 

Под руководством Моэ Молде финишировал лишь пятым в чемпионате, что и послужило причиной отставки тренера.

Клуб решил вернуть Сульшер а, с которым дважды становился чемпионом Норвегии, однако 51-летний специалист ответил отказом.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Барселоны возглавил китайский клуб.

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