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Экс-рулевой Барселоны возглавил клуб экзотического чемпионата

Кике Сетьен стал тренером Бэйцзин Гоань.
Сегодня, 20:50
Кике Сетьен / Getty Images
Кике Сетьен / Getty Images

Бывший наставник Барселоны Кике Сетьен нашел новое место работы.

Испанский специалист стал новым тренером китайского Бэйцзин Гоаня. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Детали контракта Сетьена с пекинским коллективом не сообщаются. Для Кике это первое место работы с 2023 года.

В прошлом сезоне Бэйцзин Гоань занял 4 место в местном чемпионате и вылетел из четвертьфинала кубка.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона намерена подать апелляцию на удаление Флика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кике Сетьен

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