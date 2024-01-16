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Наполи работает над тем, чтобы перехватить трансферную цель Ювентуса и Милана

Матия Попович привлек внимание топ-клубов Серии А.
Сегодня, 09:56
Матия Попович
Матия Попович

Итальянский Наполи работает над тем. чтобы перехватить трансферную цель своих конкурентов по чемпионату в лице Ювентуса и Милана.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, "партенопейцы" готовы подписать 18-летнего хавбека белградского Партизана Матия Поповича в качестве свободного агента.

В планах коллектива Вальтера Маццари оформить переход футболиста и затем сразу же отправить его в аренду аутсайдеру Серии А Фрозиноне.

Отмечается, что Милан и Ювентус были близки к подписанию Поповича, однако, ни "россонери", ни "бьянконери" не договорились об условиях контракта с сербом. Известно, что Милан предлагал соглашение на 5 лет, но финансовые детали не уточняются.

В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей в молодежном чемпионате Сербии, забив 21 гол и отдав 5 ассистов.

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