Легенда МЮ: Тоттенхэм может выступить в АПЛ лучше Арсенала и Ливерпуля

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил выступления Тоттенхэма в текущем сезоне.

"Если их игроки останутся в форме, они наверняка финишируют в первой четверке – думаю, они могут стать вторыми или третьими. С возвращением игроков, если они смогут пережить следующие несколько недель, я всерьез думаю, что в этом сезоне они могут выступить лучше Арсенала и Ливерпуля.

В Кубке Англии может получиться хорошее противостояние с Манчестер Сити. Можно было бы полностью сосредоточиться на чемпионате в случае вылета. Но им действительно нужен трофей. Здорово, если они выиграют его, но мы знаем, что в прошлом, когда у команд был действительно взрывной сезон, они обычно не боролись в еврокубках и внутренних соревнованиях".

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"Для Энджа Постекоглу занять второе или третье место было бы чем-то особенным, они способны на это, если все сложится гладко", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Напомним, после 21-го тура АПЛ Тоттенхэм занимает пятое место, набрав 40 баллов.

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