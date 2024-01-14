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Тоттенхэм установил клубный рекорд

"Шпоры" регулярно забивают уже очень долгий отрезок времени.
Вчера, 22:43
Тоттенхэм / Getty Images
Тоттенхэм / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм в рамках 21-го тура чемпионата Англии встретился с МЮ и сыграл в результативную ничью со счетом 2:2.

Таким образом, "шпоры" уже на протяжении 33 матчей в АПЛ не уходят с поля без забитого гола, что стало новым клубным рекордом столичной команды.

В последний раз Тоттенхэм не забивал в противостоянии против Вулверхэмптона, которое состоялось 4 марта 2023 года. Тот матч завершился победой "волков" со счетом 0:1.

Также примечательно, что больше, чем коллектив Анге Постекоглу в этом сезоне английского первенства забил лишь Ман Сити (44 против 48 голов - прим).

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