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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2: обзор матча и результат игры 14.01.2024

Манкунианцы лишь второй раз за сезон завершили матч АПЛ ничейным результатом, а "шпоры" упустили возможность обойти Арсенал.
Сегодня, 20:38
Диогу Далот и Тимо Вернер / Getty Images
Диогу Далот и Тимо Вернер / Getty Images

В воскресенье, 14 января, на Олд Траффорд завершился игровой день 21-го тура АПЛ матчем между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.

Манкунианцы очень бодро начали поединок, что привело к раннему голу. Расмус Хойлунд подобрал мяч в штрафной гостей после потери от Маркуса Рэшфорда и мощно пробил под перекладину в ближний угол.

Но "шпоры" достаточно быстро отыгрались. На 19-й минуте Педро Порро навесил с углового, а Ришарлисон без сопротивления головой замкнул подачу.

После этого команда Анге Постекоглу владела преимуществом, но забить смогли "красные дьяволы". И снова сыграла связка Рэшфорд-Хойлунд. Только в этот раз автором гола стал англичанин, пробивший из пределов штрафной точно в дальний угол.

Видимо, перерыв пошел на пользу Тоттенхэму, ведь сразу после свистка о начале второго тайма Родриго Бентанкур восстановил паритет, как и Хойлунд, мощно пробив в ближний угол. Дебютным ассистом за "шпор" отметился Тимо Вернер.

Источник: Getty Images

В целом, после этого на поле произошло не так много событий - в этом плане первая половина встречи была более интересной. Гости продолжили владеть преимуществом, а хозяева поля надеялись на контратаки. Но ни те, ни другие так и не сумели вырвать победу.

Судья зафиксировал результативную ничью, которая не устроила ни одну из сторон. Тоттенхэм остался пятым, имея теперь 40 очков, а МЮ с 32 баллами поднялся на седьмую строчку.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 21-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Голы: Хойлунд, 3, Рэшфорд, 40 - Ришарлисон, 19, Бентанкур, 46.

Ожидаемые голы (xG): 0,91 - 1,46
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 8 - 5

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Варан, Эванс (Мартинес, 63), Далот - Мэйну, Эриксен (МакТоминей, 58), Гарначо, Фернандеш, Рэшфорд (Антони, 88) - Хойлунд.

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен (Роял, 89), Удоджи - Скипп (Дрэгушин, 85), Бентанкур, Хойбьерг - Джонсон, Ришарлисон, Вернер (Хиль, 80).

Предупреждения: Ван-Биссака, Хойлунд - Бентанкур.

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